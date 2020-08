CRITERIUM DU DAUPHINE - Wout Van Aert va être l'homme à suivre ces prochains jours. Le Belge de Jumbo-Visma s'est imposé au sprint, mardi, sur la première étape du Dauphiné. Une première étape marquée par un rythme très très élevé. Il s'impose devant Daryl Impey et Egan Bernal qui termine troisième.

Les courses se suivent et se ressemblent pour Wout Van Aert. Intouchable depuis la reprise de la saison, le Belge de la Jumbo-Visma a ajouté un troisième succès en quatre jours de course au terme de la première étape du Critérium du Dauphiné. A Saint-Christo-en-Jarez, le récent vainqueur de Milan-SanRemo a fait parler sa pointe de vitesse dans un final taillé pour ses qualités pour s’imposer devant Daryl Impey (Mitechleton-Scott) et Egan Bernal (INEOS). Il en profite évidemment pour s’emparer du maillot de leader.

La Jumbo-Visma est décidément insatiable. Après s’être offert ce week-end Milan-SanRemo ainsi que le Tour de l’Ain (+ deux étapes), la formation néerlandaise a encore satisfait ce mercredi son appétit d’ogre du peloton en 2020. Avec une étape très indécise, trop difficile pour les sprinteurs mais trop facile pour les favoris, et 200 derniers mètres très compliqués, la Jumbo-Visma pouvait se targuer d’avoir deux des favoris de l’étape, Primoz Roglic et Wout Van Aert. Mais on a très vite compris que ce serait tout pour le Belge.

Alaphilippe trop juste

Toute la journée, la formation néerlandaise a assuré la poursuite derrière l’échappée, au destin particulier. Composé de cinq coureurs au départ, Michael Schär (CCC) s’est retrouvé seul à plus de 50km de l’arrivée, après les abandons de Brett Van Moer (Lotto-Soudal) et Quinten Hermans (Circus-Wanty Gobert) sur chute et celui de Niccolo Bonifazio (Total Direct-Energie) en raison d’un dos bloqué mais aussi le retrait de Tom-Jelte Slagter (B&B Hotels-Vital Concept), qui a choisi de se relever alors que les deux hommes avaient plus de deux minutes d’avance. Mais il avait compris que l’échappée n’avait aucune chance.

Pourtant, Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) et Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept) ont tenté de relancer l’allure à 35km de l’arrivée mais en vain. Plus tard, ce sont même les favoris qui se sont montrés avec des attaques à 3km de Rigoberto Uran (EF) puis Pierre Latour (AG2R La Mondiale) et Tiesj Benoot (Sunweb). Mais Roglic et Dumoulin ont veillé au grain pour éteindre toute véléité et assurer une arrivée groupée. Grand favori sur le papier, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) n’a jamais pu se mêler à la lutte pour la victoire, piégé par un placement incertain et par un manque de jambes évident. Et c’est donc son grand rival sur SanRemo, Wout Van Aert, qui s’est de nouveau imposé, malgré le retour dans les derniers mètres de Daryl Impey. Une vraie bonne journée pour les Jumbo-Visma et ce ne sont pas les 4’’ de bonifications prises par Egan Bernal qui vont gâcher la fête.

