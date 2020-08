CRITERIUM DU DAUPHINE - Le Néerlandais Steven Kruijswijk (Jumbo) et l'Allemand Emanuel Buchmann (Bora) ont abandonné après une chute, samedi, lors de la 4e étape entre Ugine (Savoie) et Megève (Haute-Savoie). Egan Bernal (Ineos) n'a quant à lui pas pris le départ, touché au dos.

Quelle journée sur le Critérium du Dauphiné. Steven Kruijswijk, 3e du Tour de France l'an passé, et Emanuel Buchmann, 4e de la même course, sont tombés dans la descente du Col de Plan Bois au kilomètre 29, ce samedi lors de la 4e étape. Ils ont abandonné à la suite de cette chute qui concernait plusieurs coureurs. Le Colombien Egan Bernal (Ineos, 7e après trois étapes) quant à lui vainqueur du dernier Tour, n'était déjà plus en course, n'ayant pas pris le départ en raison de douleurs au dos.

Le Néerlandais Kruijswijk (Jumbo-Visma, 17e) avait le rôle d'équipier de luxe de Primoz Roglic, maillot jaune de ce Dauphiné, tandis que l'Allemand Buchmann (Bora-Hansgrohe) occupait la 3e place du classement général. Son coéquipier Gregor Mühlberger a également été impliqué dans la chute et a quitté l'épreuve, qui a perdu ce samedi trois de ses principaux acteurs.

Critérium du Dauphiné Coup dur pour Ineos à deux semaines du Tour : Bernal ne finira pas le Dauphiné IL Y A 4 HEURES

Avec AFP

Play Icon WATCH Le débat des Rois de la Pédale : Froome sera-t-il sur le Tour ? 00:03:26

Tour de France Bernal, Thomas, Kruijswijk, Buchmann : Le Top 4 le plus serré de l'histoire 27/07/2019 À 16:45