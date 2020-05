Le Critérium du Dauphiné, repoussé de début juin à la mi-août en raison de la pandémie de coronavirus, sera raccourci de huit à cinq étapes en gardant toujours sa spécificité "montagne".

Le départ du Critérium du Dauphiné sera donné le 12 août à Clermont-Ferrand, la ville prévue initialement, et les quatre dernières étapes, les plus difficiles, resteront identiques jusqu'à l'arrivée le 16 août à Megève (Haute-Savoie). La société organisatrice (ASO), à la tête également du Tour de France, a annoncé se caler "bien évidemment sur les consignes sanitaires en vigueur". Il sera également raccourci de huit à cinq étapes.

Une invitation supplémentaire envoyée à l'équipe Total Direct Energie

D'après les annonces la semaine passée du Premier ministre Edouard Philippe, aucun rassemblement supérieur à 5000 personnes ne pourra avoir lieu avant la fin août. L'hypothèse d'un huis clos, avec restrictions d'accès au public, a d'ailleurs été évoquée dans plusieurs médias. "On s'adaptera comme on l'a déjà fait sur Paris-Nice (début mars)", a déclaré à l'AFP le directeur du Tour de France Christian Prudhomme en soulignant que "cette année, le Dauphiné sera encore plus important que d'habitude avant le Tour".

Suivant le calendrier publié mardi par l'Union cycliste internationale (UCI), deux courses par étapes de niveau WorldTour, le Tour de Pologne et le Dauphiné, auront lieu avant le départ du Tour fixé au 29 août. Christian Prudhomme a ajouté qu'une invitation supplémentaire pour le Dauphiné serait envoyée à l'équipe Total Direct Energie, qui avait laissé sa place dans un premier temps en programmant le Tour de Suisse (annulé cette année).

Les étapes :

12 août : 1re étape Clermont-Ferrand - Saint-Christo-en-Jarrez (Loire)

13 août : 2e étape Vienne (Isère) - col de Porte (Isère)

14 août : 3e étape Corenc (Isère) - Saint-Martin-de-Belleville (Savoie)

15 août : 4e étape Ugine (Savoie) - Megève (Haute-Savoie)

16 août : 5e étape Megève - Megève

