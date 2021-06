Un final au sprint entre favoris et c'est un vétéran qui prend le meilleur sur ses adversaires, 13 ans après sa dernière victoire sur le Critérium du Dauphiné. Vigilant dans les derniers hectomètres de la 6e étape de la course alpestre, Alejandro Valverde (Movistar) a contré une attaque de Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) à 200m de la ligne d'arrivée au Sappey-en-Chartreuse, pour doubler le Britannique dans les ultimes mètres, ce vendredi, après 167km de course. Le classement général a été chamboulé et Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), distancé dans le col de Porte (cat. 3), a perdu son maillot jaune au profit d'Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech) qui devance désormais Ion Izaguirre (Astana-Premier Tech, +8") et Wiico Kelderman (Bora-Hansgrohe, +12") au général.

Il fallait être costaud pour rester dans le groupe des favoris et pouvoir penser à la victoire au Sappey-en-Chartreuse. Parti de Loriol-sur-Drôme, le peloton a longtemps laissé filer une échappée de 14 coureurs, finalement reprise dans sa quasi-totalité à 7kms de l'arrivée.

En effet, comme jeudi, seul Lawson Craddock (EF Education Nippo) est parvenu à résister à la marche infernale lancée par les Movistar dans le Col de Porte (cat.3). Un temps à la poursuite de l'Américain, Julien Bernard (Trek Segafredo) et Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) ont finalement été avalés dans la côte de la Frette à moins de 10kms de l'arrivée. Mais le cavalier seul de Craddock a une nouvelle fois pris fin à moins de 2 bornes de la ligne.

Les favoris se sont tour à tour attaqués dans l'ultime ascension avant que Tao Geoghegan Hart ne lance une offensive qu'il a cru victorieuse. Mais c'était compter sans le retour de l'ancien champion du monde, Alejandro Valverde, qui l'a crucifié juste avant la ligne d'arrivée.

