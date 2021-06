Un doublé et le maillot à pois pour le vainqueur du jour, tandis que le maillot jaune a été chahuté sans être renversé. Au lendemain de sa surprenante victoire à La Plagne, Mark Padun (Bahrain Victorious) s'est de nouveau imposé en solitaire, ce dimanche, devant Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), lors de la 8e étape du Critérium du Dauphiné entre la Léchère-les-Bains et Les Gets (147km). Arrivé à plus de 2 minutes de l'Ukrainien, Richie Porte (INEOS Grenadiers) est parvenu à conserver son maillot jaune pour gagner son premier Critérium du Dauphiné, après avoir échoué à la deuxième place en 2013 et 2017. David Gaudu (Groupama-FDJ) a, lui, remporté le maillot blanc de meilleur jeune et Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) ramène le maillot vert.

Porte enfin mailot jaune après deux désillusions

Moins de 24 heures après son premier succès World Tour, le jeune Mark Padun (24 ans) a doublé la mise, au terme d'une ultime étape de montagnes répertoriant 6 difficultés. Présent dans une échappée de 18 coureurs à l'entame de la dernière ascension, l'Ukrainien, passé en tête au sommet de presque toutes les côtes, a placé une attaque foudroyante au pied du col de Joux Plane (hors catégorie). Pris en chasse par Patrick Konrad et Guillaume Martin (Cofidis), il n'a fait qu'accroître son avance avant de basculer en tête au sommet, s'offrant l'assurance d'arborer le maillot à pois de ce Critérium pour la première fois de sa carrière.

Derrière le raid solitaire de Padun, les favoris sont restés groupés jusque dans les derniers hectomètres du col. Attaqué successivement par Miguel Angel Lopez (Movistar, Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech) ou encore Jack Haig (Bahrain Victorious), tous trois dans le top 6 au général à moins de 40 secondes du maillot jaune, Richie Porte a tenu bon. Même en étant privé de son coéquipier Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), qui a chuté dans la descente, pendant quelques minutes, l'Australien a défendu cette tunique après laquelle il court depuis près d'une décennie (deux fois deuxième en 2013 et 2017). Et ce, à trois semaines du grand départ du Tour de France.

Porte : "Remporter le Dauphiné à 36 ans, c'est un doux moment"

David Gaudu, (meilleur) jeune en forme avant le Tour

Malgré plusieurs tentatives dans les 5 derniers kilomètres, les adversaires de Richie Porte ne sont pas parvenus à bouleverser le classement général. Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech) est donc resté dauphin de l'Australien pour 17 secondes. Geraint Thomas a, lui, sauvé sa troisième place sur le podium (+29"), grâce à son retour post-chute dans la descente du col de Joux Plane.

Parmi le top 10, seul Aurélien Paret Peintre (AG2R Citroën), 10e du général au départ de l'étape, a fait les frais de l'ascension du dernier col. Le Français de 25 ans aurait pu rêver du maillot blanc de meilleur jeune, avec ses 5 secondes de retard sur David Gaudu ce matin. Mais, contrairement à son compatriote, le coureur de la Groupama-FDJ n'a pas craqué et a suivi le peloton de favoris jusqu'à la ligne d'arrivée. De bon augure, à trois semaines de la Grande Boucle, pour celui qui devrait revêtir le rôle de leader, après le forfait annoncé d'un certain Thibaut Pinot.

