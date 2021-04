La victoire finale dans une grande course se joue à certains détails. Primoz Roglic l'a appris à ses dépens l'an dernier lorsque il a vu le Tour de France lui passer entre les doigts lors de l'avant-dernière étape, à la Planche des Belles-Filles. Ainsi, selon les informations de L'Equipe , le coureur slovène qui participe aux classiques ardennaises jusqu'au 25 avril (Amstel Gold Race le 18, Flèche Wallonne le 21 et Liège-Bastogne-Liège le 25), va passer son tour sur le Criterium du Dauphiné (du 30 mai au 6 juin).

D'ici le départ du Tour de France programmé le 26 juin, Primoz Roglic devrait se préparer dans les Alpes. "Il a beaucoup couru l'an dernier (Tour de France et Tour d'Espagne), et ces deux mois sans courir vont lui permettre d'emmagasiner de la fraîcheur pour pouvoir enchaîner le Tour de France et les Jeux Olympiques, qui sont un gros objectif pour lui, a indiqué l'un de ses directeurs sportifs, Frans Maassen, à L'Equipe. C'est ce que nous avons décidé et, sauf incident, il n'y aura pas de changement."

