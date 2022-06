Il a annoncé la couleur il y a à peine quelques jours. Dans les colonnes du Het Laatste Nieuws, Wout van Aert avait clairement affiché ses ambitions sur le Tour de France : "Mon esprit sera focalisé sur le maillot vert", a-t-il prévenu. Et pour sa première sortie après cette annonce, le Belge de 27 ans s'est imposé… au sprint lors de la première étape du Critérium du Dauphiné. "Cette étape me convenait à merveille", s'est félicité le champion de Belgique.

Cette première étape vallonnée a vu les purs spécialistes du sprint être lâchés avant les derniers hectomètres. Dans la dernière ascension du parcours, Trek-Segafredo a ainsi dynamité le peloton, laissant Dylan Groenewegen et Phil Bauhaus hors de l'explication finale. Du pain béni pour le pensionnaire de la formation Jumbo-Visma, qui a réglé le Britannique Ethan Hayter (Ineos - Grenadiers) et l'Américain Sean Quinn (EF Education-EasyPost) pour l'emporter.

Van Aert : "On va essayer de défendre le maillot jaune"

Voir que ça porte ses fruits dès mon retour, c’est très important

Placé dans la bonne roue avec intelligence, Wout van Aert, qui n'avait plus couru depuis sa troisième place lors de Liège-Bastogne-Liège (24 avril), a fait parler sa puissance. En toute sérénité. "J’étais assez confortable, a résumé "WVA" dans le quotidien belge Le Soir. Au vu du profil de l’étape, on s’attendait à un final dur car beaucoup d’équipes voulaient lâcher les sprinters. Et je me suis bien senti, j’avais de bonnes sensations". Et ça a sauté aux yeux.

Sa quatrième victoire d'étape sur le Dauphiné rappelle encore une fois sa formidable polyvalence. Après sa victoire en solitaire à Nieuwsblad, celle sur l'E3 Saxo Bank Classic lors d'une échappée magistrale avec son coéquipier Christophe Laporte et après s'être adjugé le contre-la-montre de Paris-Nice, il remporte son premier sprint de la saison. "Je n’ai pas spécialement eu de bonnes sensations au sprint cette saison. J’ai essayé de travailler ça ces dernières semaines et voir que ça porte ses fruits dès mon retour, c’est très important", a reconnu dans Le Soir celui qui a remporté trois étapes lors de la dernière Grande Boucle.

Bien calé dans la roue d'Hayter, Van Aert a jailli au moment opportun : sa victoire en vidéo

C'est définitivement dans ma tête

Ce succès lui permet d'affirmer encore un peu plus ses ambitions pour ce maillot vert sur le Tour avec son côté tout terrain. "C'est définitivement dans ma tête. Au printemps dernier, je n'étais pas toujours content de mon feeling et c'est pourquoi nous avons beaucoup travaillé sur mon sprint ces dernières semaines. Maintenant, j'ai le sentiment que les choses vont bien à nouveau", s'est félicité dans le quotidien belge Het Laatste Nieuws Wout van Aert, que l'on avait quitté frustré par une campagne des Classiques contrariée par le Covid-19.

En attendant de confirmer ces impressions sur les routes de son prochain grand objectif, le pensionnaire de l’équipe Jumbo-Visma ne compte cependant pas se reposer sur ses lauriers. Dimanche, il a endossé le maillot jaune de leader. Et si c'est l'objectif de son coéquipier Primoz Roglic, il espère encore se montrer. "On va essayer de le défendre. (…) Je voudrais le garder le plus longtemps possible. (…) Nous sommes ici avec une grosse équipe et les prochaines étapes devraient bien me convenir. En espérant pouvoir le passer à Primoz le week-end prochain", conclut-il.

