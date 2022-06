Cette fois, c’est la bonne pour Wout van Aert. Battu d’un fil par David Gaudu au Puy de Sancy en levant à tort les bras puis devancé d’un souffle (2 secondes) par Filippo Ganna au chrono de la Bâtie d’Urfé, le coureur de la Jumbo-Visma restait sur deux deuxièmes places particulièrement frustrantes. La passe de trois n’était pas si loin, ce jeudi, Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) ayant manqué de peu de le sauter sur la ligne à Chaintré. Mais pas de mauvaise surprise ce coup-ci pour le Belge, qui en prenant 10 secondes de bonifications conforte son maillot jaune. C’est son deuxième succès sur ce Critérium du Dauphiné, après celui de la 1re étape, et le cinquième depuis le début de la saison.

Plus que Meeus, c'est l'échappée qui a longtemps menacé les plans de WVA. Accompagnés un temps par Pierre Rolland (B&B-KTM), qui s'est relevé après avoir conforté son maillot de meilleur grimpeur au sommet de la côte de Dun (2e catégorie), Benjamin Thomas (Cofidis), Fabien Doubey (TotalEnergies), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty Gobert) et Sebastian Schönberger (B&B-KTM) n'ont jamais compté plus de trois minutes. Mais ils ont parfaitement géré leur effort pour offrir au peloton un énorme bras de fer dans le final.

Il a manqué 100 mètres à Thomas

Le quatuor de tête semblait avoir fait le plus dur sous la flamme rouge, l'écart avoisinant encore les 10 secondes. Mais un moment de tergiversation a fini par leur coûter la victoire. Sentant le souffle du peloton, Thomas a tenté son va-tout en lançant le sprint de loin, à 300m. Mais le pistard a lui aussi été repris, à moins de 100m du but. Sa première victoire en World Tour était vraiment toute proche.

Quatre côtes jalonnaient le parcours de cette 5e étape, qui avait la particularité de passer au Guidon, le lieu de naissance du double vainqueur du Tour Bernard Thévenet. Les deux dernières, classées en 4e catégorie, se situaient dans les 25 derniers kilomètres. Elles ont été fatales à Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco), qui une fois de plus a fait rouler ses équipiers toute la journée sans avoir pu finalement défendre ses chances au sprint. Les équipes INEOS-Grenadiers et Jumbo-Visma étaient des alliées de circonstances. Elles étaient seules à assurer la poursuite dans le final. Avec réussite même si le suspense s’est étiré jusqu’au bout.

Mas est tombé

Pas de bouleversement au général. Grâce aux bonifs de sa victoire, Wout van Aert possède désormais 1’03” d’avance sur Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl) et 1’06” sur son coéquipier Primoz Roglic. Troisième de l’étape, Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) a lui aussi grappillé du temps (4”). Le Britannique passe devant Jonas Vingegaard pour figurer au 4e rang (+1”32). Victime d’une chute en début d’étape et touchée à l’omoplate gauche, Enric Mas (Movistar) a fini au sein du peloton. Une péripétie dont se serait bien passé l’Espagnol à l’avant-veille du week-end dans les Alpes et à trois semaines du départ du Tour.

