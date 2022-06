On s’attendait à un duel entre Wout Van Aert et Filippo Ganna et on l’a eu. Parti très fort, le Belge de la Jumbo-Visma a longtemps semblé en mesure de s’imposer mais il a finalement dû s‘incliner, devancé de justesse (+ 2’’) par le champion du monde italien, qui s’offre sa 4e victoire de la saison, la quatrième dans l’exercice solitaire. Son coéquipier chez INEOS Grenadiers Ethan Hayter complète le podium (+ 17’’). Van Aert conforte malgré tout son maillot jaune de leader puisqu’il possède désormais 53’’ d’avance sur Cattaneo (QuickStep-AlphaVinyl) et 56’’ sur son leader Primoz Roglic, qui a profité du chrono pour reprendre au moins 40’’ à tous les grimpeurs.

2 secondes trop tard : Van Aert a encore frôlé la victoire

Ad

Plus d'informations à suivre...

Critérium du Dauphiné Le dépit de McNulty, dépanné (trop ?) lentement IL Y A UNE HEURE

Critérium du Dauphiné Lafay : "J'ai été étonné que Roglic me laisse la roue de Van Aert…" IL Y A UNE HEURE