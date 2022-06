Il y a le résultat, brut, et la manière. Deux analyses qui ne donnent pas forcément la même lecture d’une même étape. Si on s’arrête au résultat pur et dur de cette 7é étape du Critérium du Dauphiné, tracée entre Saint-Chaffrey et Vaujany, difficile d’être complètement satisfait de la performance de David Gaudu.

Le Français a conclu cette première journée de haute montagne à la 7e place, entre Esteban Chaves (EF-Easy Post) et Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), à 27’’ de Primoz Roglic (Jumbo-Visma), premier des favoris. Loin d’être infamant. Mais un résultat en demi-teinte tout de même. Un constat sur le résultat brut que le Breton semblait presque partager à l’arrivée.

Encourageant pour la suite

"Je n’étais pas si mal que ça, après les jambes ont parlé dans le final", avouait-il pour Eurosport juste après la ligne avant de confier : "J’ai tenté le tout pour le tout au moment où Roglic attaque et qu’O’Connor part à sa poursuite, mais il m’a manqué 200m pour basculer dans les roues". Au final, il concède 27’’ au Slovène, mais aussi 13’’ à l’Australien, 15’’ à Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et 1’’ sur Tobias Johannessen (Uno-X).

Van Aert lâché, Roglic inspiré, Verona consacré : le résumé de la 7e étape

La performance est correcte et le Français tenait quand même à s’en satisfaire. "Au final, ce n’est pas si mal que ça pour une première course par étapes, estimait-il. C’est plutôt encourageant pour la suite". Surtout la manière. La Groupama-FDJ ne s’est pas contenté de rester passive, en protection de son leader : elle a osé.

Dans l’ascension de la Croix-de-Fer, alors que la formation Uno-X roulait derrière l’échappée, l’équipe de David Gaudu s'est placée en tête de peloton pour changer l’allure. "J’étais plutôt en confiance avec la victoire de l’autre jour (à Chastreix-Sancy, sur la 3e étape) et on voulait faire les choses bien, racontait le Breton. L’équipe marchait bien donc on a décidé de prendre la course en main et de durcir".

David Gaudu (Groupama-FDJ) fait rouler ses équipiers en tête du groupe des favoris lors de la 7e étape du Dauphiné 2022 Crédit: Getty Images

Avec une petite idée derrière la tête. "On voulait essayer de déstabiliser un peu la Jumbo-Visma", poursuivait-il. Et ça a marché dans un sens, puisque la Groupama-FDJ a causé la perte du maillot jaune Wout van Aert, incapable de suivre. Mais Roglic et Vingegaard étaient trop forts et ce sont finalement eux qui ont tout fait exploser vers Vaujany. Sans laisser de regrets à la Groupama-FDJ.

A seulement 16’’ du podium

"L’équipe a fait un grand travail, merci à eux, avouait le Tricolore. Désolé de ne pas avoir pu conclure mais je pense que l’on a couru comme il fallait. On a pris des risques. Si on ne prend jamais de risques, on n’y arrivera pas. On avait mis Bruno (Armirail) dans l’échappée et les gars ont fait un super travail. Olivier (Le Gac) n’est pas un grimpeur de base, mais quand il s’est écarté, il ne restait plus que 30-40 coureurs dans le peloton. Je pense qu’on n’a pas à rougir de notre course, l’équipe a fait un grand travail et on peut être fier de ce que l’on a fait".

Gaudu : "Désolé si je n'ai pas pu conclure, mais la Groupama-FDJ n'a pas à rougir de son travail"

D’autant que David Gaudu n’a pas tout perdu dans l’affaire, bien au contraire. Le "Petit Prince de Bretagne" occupe désormais la 6e place du classement général, à la veille de l’arrivée. De quoi lui donner encore un peu d’ambition. "On n’est pas très loin du podium (16’’ le sépare du troisième Ben O’Connor) et demain sera un nouveau jour, avec encore une montée difficile et différente, explique le Français. En tout cas, on ne va rien lâcher et tenter de faire de belles choses". Avec une conclusion différente cette fois, si possible.

