Impitoyable Jumbo-Visma. En parfaite position pour remporter cette 74e édition du Critérium du Dauphiné, Primoz Roglic n’a pas craqué dans la 8e et dernière étape qui menait au Plateau de Solaison, pour remporter l’épreuve pour la première fois de sa carrière. Plus fort que tous ses adversaires dans la montée finale, emmené sur un plateau par Jonas Vingegaard, il a même laissé la victoire d’étape à son équipier danois, qui termine également 2e du général. Ben O’Connor (AG2R Citroen) complète le podium final, son premier sur une épreuve World Tour. Grosse déception pour David Gaudu (Groupama-FDJ), qui a complètement explosé dans la montée finale et sort du top 10.

