L'équipe sud-africaine NTT Pro Cycling a annoncé mercredi le départ de son manager danois Bjarne Riis, vainqueur du Tour de France 1996, à peine un an après son entrée en fonction et son retour comme directeur d'équipe dans le peloton professionnel. Ce départ se fait par " consentement mutuel ", affirme NTT dans un communiqué.

Entre 2001 et 2015, Bjarne Riis avait déjà dirigé CSC devenue Saxo Bank puis Tinkoff, encadrant entre autres Laurent Jalabert et Alberto Contador, avant de quitter les pelotons une première fois.

"Je voudrais remercier Bjarne pour l'expérience et le leadership qu'il a apporté dans notre environnement et la contribution qu'il a faite", a déclaré le directeur de la seule formation africaine du World Tour, Douglas Ryder, dans un communiqué. L'équipe précise également que Bjarne Riis et ses partenaires renoncent à entrer au capital de l'équipe sud-africaine, actuellement à la recherche d'un nouveau parrainage pour la saison 2021 après le retrait du groupe télécom japonais NTT.