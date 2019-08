L'équipe UAE Team Emirates a trouvé son leader pour les courses d'un jour. Ce lundi, l'équipe émiratie a annoncé officiellement l'arrivé du champion d'Italie, Davide Formolo, pour les deux prochaines saisons. L'Italien, en provenance de l'équipe Bora-Hansgrohe, s'est ainsi engagé jusqu'en 2021. Son objectif ? "Pour moi, le passage à une équipe comme UAE Team Emirates signifie beaucoup. J'ai passé deux années merveilleuses avec mon équipe actuelle, mais je sentais que mes objectifs et le plan établi par le Team UAE Emirates s'harmonisaient parfaitement. Alors j'ai décidé de rejoindre ce projet, a déclaré Davide Formolo dans le communiqué publié par sa nouvelle équipe.

" Nous sommes convaincus qu'il pourra atteindre des sommets encore plus grands dans les années à venir "

Au cours des prochaines années, je veux me concentrer principalement sur les classiques d’un jour. L'équipe fait confiance aux jeunes coureurs. C'est un signe clair qu'il y a un projet à long terme à développer, ce qui est un excellent signal pour le futur", a-t-il poursuivi.

Champion national et deuxième de Liège-Bastogne-Liège, le coureur italien tend à confirmer ses prédispositions ces prochaines saisons. "Davide a de grandes qualités et un grand potentiel. Il a déjà obtenu de bons résultats dans les Classiques, pour le classement général des courses par étapes et nous sommes convaincus qu'il pourra atteindre des sommets encore plus grands dans les années à venir, a salué son nouveau directeur général, Joxean Matxin. Il aura le plein soutien de l'équipe pour ses objectifs dans les classiques ardennaises et au-delà”, a par ailleurs assuré ce dernier.