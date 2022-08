Pogacar aura de la bonne compagnie pour les années à venir. L'équipe UAE du double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar a annoncé vendredi la prolongation jusqu'en 2024 de Rafal Majka et Brandon McNulty, coéquipiers cruciaux du prodige slovène, ainsi que de Mikkel Bjerg et Diego Ulissi.

L'aide du Polonais Majka et de l'Américain McNulty fut particulièrement précieuse pour Pogacar en haute montagne. Dans la 17e étape du Tour 2022, c'est dans la foulée d'une accélération extraordinaire de McNulty, qui avait décroché tous les leaders d'équipes et les coéquipiers de Jonas Vingegaard, que Pogacar s'était imposé au sommet du col de Peyragudes.

"Développer nos jeunes talents"

Majka, 32 ans, a également emmené "Pogi" dans d'autres étapes de haute montagne, avant d'abandonner, blessé à une cuisse dans la première journée du triptyque pyrénéen.

La prolongation de McNulty (24 ans) et du Danois Mikkel Bjerg (23 ans) s'inscrit "dans la stratégie à long terme de développer de jeunes talents", explique la formation émiratie dans son communiqué. L'annonce de cette quadruple prolongation fait suite à une autre, le 4 août : l'Italien Matteo Trentin, le Norvégien Vegard Stake Laengen et les Portugais Ivo et Rui Oliveira courront chez UAE jusqu'en 2023.

