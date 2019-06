Après Julian Alaphilippe, l'équipe Deceuninck-Quick Step vient de prolonger un élément de choix. Zdenek Stybar (33 ans) a prolongé son contrat jusqu'en 2021 a fait savoir l'équipe belge via un communiqué ce lundi. Présent au sein de l'équipe de Patrick Lefévère depuis 2011, "cet accord le verra fêter ses 10 ans avec l’équipe, précise ainsi l'équipe Deceuninck-Quick Step via un communiqué, une période au cours de laquelle il a remporté 17 victoires, dont une victoire d’étape sur le Tour de France, la Vuelta et trois classiques : Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke et Strade Bianche."

"Prolonger mon contrat signifie beaucoup pour moi, s'est réjoui le coureur de classiques de 33 ans. J’ai de bonnes relations avec tous les membres de l’équipe et je suis heureux qu’ils aient toujours cru en moi. Ils sont comme une deuxième famille et c’est un réel plaisir de rester encore deux ans. J'espère que ce seront les deux meilleures années de ma carrière (…)", a-t-il poursuivi après avoir remporté cette saison le GP E3 et le Nieuwsblad.