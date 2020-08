TRANSFERTS - Israël Start-Up Nation se renforce encore : l'équipe, qui accueillera le quadruple vainqueur du Tour, Chris Froome, l'an prochain, a annoncé mercredi le recrutement du puncheur canadien Michael Woods pour l'épauler.

Le mercato est décidément très animé en ce moment dans le cyclisme mondial. Après l'annonce du transfert de Romain Bardet vers Sunweb et de l'arrivée de Greg Van Avermaet chez AG2R notamment, Israël Start-Up Nation continue de construire son équipe en vue de la saison prochaine autour de sa recrue phare, Christopher Froome. "Michael Woods rejoindra la saison prochaine Israël Start-Up nation où il sera le super-équipier de Chris Froome. Le Canadien sera aussi le leader de l'équipe sur certaines des plus grands classiques et des monuments", indique ainsi la formation mercredi.

Le médaillé de bronze aux Mondiaux d'Innsbruck (2018) s'est engagé pour trois ans avec sa nouvelle équipe, a-t-elle précisé à l'AFP. Après Daryl Impey (Mitchelton), Carl Fredrik Hagen (Lotto) et Patrick Bevin (CCC), l'équipe israélienne, qui a accédé à l'échelon World Tour cette saison, poursuit sa politique de transferts ambitieuse.

Avec Michael Woods (33 ans), qui s'est consacré entièrement au cyclisme sur le tard, elle recrute un coureur capable d'être régulier sur un Tour de trois semaines (3e de la Vuelta en 2017) comme de signer des résultats sur les plus grandes courses d'un jour : 2e de Liège-Bastogne-Liège en 2018 puis 5e l'an passé, 5e du Tour de Lombardie l'année dernière et donc 3e des Championnats du monde en Autriche il y a deux saisons.

