Frayeur pour Domenico Pozzovivo et sa formation Bahrain-Merida. Trois jours après avoir disputé le Tour de Pologne, l'Italien a été renversé par une voiture lors d'un entraînement en Italie. Le coureur transalpin, âgé de 36 ans, souffre de plusieurs fractures, dont une au bras et à la jambe. "Son état est stable et il est conscient", a toutefois tenu à communiqué son équipe ce lundi après-midi. Il devrait être opéré dans les prochaines heures. Le grimpeur de 36 ans a été emmené à l'hôpital local et reste en soins intensifs.

Pozzovivo a été impliqué dans une collision avec une voiture alors qu'il s'entraînait en vue de la Vuelta, qui commence le 24 août prochain. L'accident, qui a eu lieu du côté de Cosenza, devrait coûter à Pozzovivo sa participation au prochain Tour d'Espagne. Selon La Gazzetta dello Sport, la carrière de l'Italien pourrait également être en péril. Il avait aidé son équipier italien Vincenzo Nibali à atteindre la deuxième place du Tour d'Italie cette année.