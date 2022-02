Benjamin Thomas (Cofidis) a remporté vendredi en solitaire la 3e étape de l'Etoile de Bessèges, disputée sur 155,6 kilomètres, et a ainsi pris les commandes du classement général.

Lors de la journée la plus montagneuse de la course, le Français a devancé de neuf secondes un duo composé de l'Italien Alberto Bettiol (EF Éducation - Easyspost) et du Norvégien Tobias Halland Johannessen (Uno-X). Au classement général, le coureur Cofidis s'empare du maillot corail de leader, que détenait Mads Pedersen (Trek-Segafredo) depuis mercredi.

