L’abandon au Tour de France de Thibaut Pinot a visiblement été difficile à supporter tant physiquement que psychologiquement. Groupama-FDJ a annoncé mercredi que son leader "pas suffisamment compétitif" mettait un terme à sa saison 2019 pour se concentrer sur sa saison 2020.

Le coureur français explique lui-même les raisons : "Je ressens une grosse fatigue de manière générale. Après le Tour de France, j’ai dû couper trois semaines. Ce repos forcé ne me permet pas d’être à 100% pour la suite de la saison, notamment le Tour de Lombardie (dont il est le tenant du titre, ndlr). (...) Mon état actuel ne me permettra pas d’être suffisamment compétitif."

Ce bilan est partagé par Marc Madiot, le directeur sportif de Groupama-FDJ : "Le constat a été qu’il lui restait très peu d’échéances véritablement intéressantes sur lesquelles se concentrer. Certes, il y avait le Tour de Lombardie dont il est le tenant du titre, mais il n’aurait pas pu l’aborder dans les mêmes conditions que l’année dernière. Il aurait été trop risqué de tout remettre en route dans l’ambition de faire all-in sur une seule journée de course."

Thibaut Pinot qui abandonne lors du Tour de FranceGetty Images

"Je me projette déjà"

Pas question pour autant de baisser les bras pour la saison prochaine : "Je pense déjà à 2020, qui sera une saison très importante pour moi. Je me projette déjà vers de nouveaux objectifs et souhaite retrouver mon meilleur niveau au plus vite."

Pinot n’avait plus été revu sur un vélo depuis son abandon lors du Tour de France, vendredi 26 juillet, alors qu’il était plus que jamais en course pour le maillot jaune. Le Français avait abandonné lors de la 19e étape à cause d’une lésion musculaire à la cuisse qu’il s’était fait deux jours auparavant.