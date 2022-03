L’Érythrée compte un talent brut et il n’aura pas attendu longtemps pour le confirmer. Déjà 5e du GP E3 vendredi, Biniam Girmay s’est offert la première victoire d’envergure de sa carrière en remportant ce dimanche la 84e édition de Gand-Wevelgem, le deuxième succès de sa saison. Parti avec Laporte (Jumbo-Visma), Stuyven (Trek-Segafredo) et Van Gestel (TotalEnergie) à 24km de l’arrivée, le coureur d'Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux a facilement dominé ses compagnons sur un sprint long, lancé à 250m, et devient le premier Africain de l’histoire à remporter une classique pavée. A 21 ans, s’il vous plaît !

Jumbo-Visma avait misé sur une course de mouvement

Il n’aurait jamais dû prendre le départ. Pas prévu initialement sur ce Gand-Wevelgem, Girmay a finalement choisi, avec sa formation Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, de s’aligner pour une dernière course avant de couper. Ils ont sacrément bien fait. Pourtant, la Jumbo-Visma aura tout fait pour sortir les coureurs les plus rapides, dont l'Erythréen faisait partie. Fort d’un collectif toujours aussi impressionnant, la formation belge aura durci dans chacune des trois ascensions du Kemmelberg. Et, tour à tour, le peloton s’est amaigri.

Bien aidé par l’absence du vent, souvent un acteur majeur dans la première partie de course, Jakobsen (QuickStep-AlphaVinyl) a cru un temps pouvoir s’accrocher mais le Néerlandais a coincé dans la deuxième ascension du Kemmelberg. A cet instant, ils étaient encore une grosse cinquantaine dans le peloton principal. Mais il y avait trop de sprinteurs au goût de la Jumbo-Visma, qui a de nouveau pris les choses en main avant l'enchaînement Baneberg-Kemmelberg, à 40km de l’arrivée. Benoot a été le premier à durcir, avant que Van Aert en personne passe à l’offensive dans l’ascension mythique de Gand-Wevelgem. Et personne n’a pu le suivre.

Laporte encore si près…

Mais le champion de Belgique n’a pu creuser un écart suffisant sur les 700m à 10,6% du versant de l’Ossuaire et le groupe s’est reformé, fort d’une vingtaine d’éléments. On retrouvait alors certains sprinteurs comme Pedersen (Trek-Segafredo), Démare (Groupama-FDJ) ou encore Philipsen (Alpecin-Fenix). Toujours trop pour la Jumbo-Visma, qui a alors lancé Christophe Laporte à l’avant. Le Français a été suivi par Girmay mais aussi Stuyven (Trek-Segafredo) et Van Gestel (TotalEnergie), trois coureurs d’équipe qui auraient roulé derrière s’ils n’avaient été représentés en tête. Un coup tactique très bien pensé qui a finalement payé.

Les équipes de sprinteurs ont pourtant tout donné pour contenir l’avance du quatuor mais, sous la flamme rouge, la messe était dite. Même si les quatre hommes ont alors commencé à se regarder. Laporte s’est bien mis en tête pour tenter de contrôler ses trois compagnons mais le Français a été surpris par le démarrage lointain de Girmay et n’a rien pu faire. Pas plus que Stuyven (4e) ou Van Gestel (3e).

Repris à 100m de la ligne sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne, 2e main dans la main vendredi sur le GP E3, Laporte devra attendre pour s’offrir le succès prestigieux sur les classiques que sa forme mérite. Mais le plus fort ce dimanche était érythréen. Girmay s’est offert le 5e succès de sa carrière, le premier en World Tour. Il rentre surtout dans l’histoire en devenant le premier coureur d’Afrique noire à remporter une classique du plus haut niveau. Une belle concrétisation d’un début de saison de très haut niveau. Et d’un talent décidément hors norme et tout terrain.

Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) Crédit: Getty Images

