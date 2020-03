Gaviria a le coronavirus mais "va bien"

"Je vais bien", a déclaré Fernando Gaviria, après avoir confirmé qu'il avait bien contracté le Covid-19. Dans un message vidéo, le Colombien, l'un des meilleurs sprinteurs du peloton, qui court pour l'équipe UAE Emirates, a voulu couper court aux rumeurs courant sur sa santé.

"Je subis régulièrement des tests qui sont positifs pour le coronavirus mais je me sens bien", a ajouté Gaviria qui a remercié son équipe et le personnel hospitalier. "Je suis ici pour éviter d'infecter d'autres personnes et pour éviter que cela ne se propage".

Son équipe, qui participait au Tour des Emirats (UAE Tour), avait décidé de rester sur place après la fin prématurée de l'épreuve, dont les deux dernières étapes ont été annulées. Trois autres formations avaient été placées en quarantaine pendant que la plupart des concurrents pouvaient rentrer en Europe après avoir passé des tests.

Gaviria est le deuxième coureur présent à l'UAE Tour à être positif au Covid-19 après le Russe de l'équipe Gazprom Dmitry Strakhov. La semaine dernière, le ministère de la Santé des Emirats arabes unis avait fait part de l'apparition dans le pays de six cas supplémentaires de nouveau coronavirus, "reliés" aux deux cas ayant motivé l'interruption de l'UAE Tour, sans préciser les noms des personnes concernées.