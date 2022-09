La délivrance pour Benoît Cosnefroy ! Cette fois, pas de sprint serré à deux et de photo-finish, juste une longue ligne droite taillée en plein centre-ville de Québec, histoire de profiter d’un premier succès de la saison, le second du Normand (AG2R Citroën Team) sur une classique World Tour. Sorti en costaud dans la montée du Fort à deux kilomètres du but, Cosnefroy a devancé sur la ligne Michael Matthews (BikeExchange – Jayco), deuxième, et Biniam Girmay (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), troisième. Au pied du podium, Wout van Aert (Jumbo-Visma) s'est fait piéger dans le final, mais a confirmé sa grande forme à deux semaines des Mondiaux (25 septembre, en Australie).

Ad

Plus d'infos à suivre...

GP de Québec Pogacar, Van Aert et compagnie : le Canada, "the place to be" IL Y A 9 HEURES

Tour d'Espagne De porteur de bidons à vainqueur 19 km plus loin : Pedersen était vraiment au-dessus IL Y A 2 HEURES