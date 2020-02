Benoît Cosnefroy a allié puissance et vélocité pour remporter dimanche le 42e Grand Prix La Marseillaise, première manche de la Coupe de France 2020. Le puncheur normand, âgé de 24 ans, s'est montré le plus rapide du groupe de quatre qui s'est joué la victoire sur la ligne d'arrivée du boulevard Michelet, à quelques encablures du Stade Vélodrome. Il a devancé au sprint son compatriote Valentin Madouas (Groupama-FDJ), 2e, le Belge Tom Devriendt (Circus-Wanty), 3e, et l'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis), 4e.

Malgré le vent de face, ce quatuor a résisté dans le final au retour du peloton, venu mourir à 17 secondes. Il s'en était extrait dans la descente de la route des Crêtes, située à 20 km du but. "Je ne savais pas si j'allais gagner, mais j'avais des jambes de folie", a soufflé Cosnefroy après son succès. Le champion du monde espoirs 2017, qui se prépare désormais pour les classiques ardennaises de fin avril, a avoué avoir passé "un pacte" normando-breton avec Madouas, autre jeune puncheur prometteur (23 ans) dans le final. "Avec Val (Valentin), on se connaît très bien et on avait pris la décision de ne pas se rouler dessus par solidarité française. Val (Valentin) me faisait peur mais le Belge (Devriendt) encore plus".

Herrada hors-jeu après son attaque vaine aux 800 mètres, Cosnefroy a attendu les derniers mètres pour déborder Devriendt puis Madouas et s'imposer dès sa première course de l'année. Il prend par la même occasion la tête de la Coupe de France, dont il ne devrait pas disputer toutes les manches pour se focaliser sur les ardennaises.