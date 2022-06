Ilnur Zakarin, c'est l'histoire d'un coureur au talent certain, aux zones d'ombres réelles et à un défaut, les descentes, qui aura plombé sa carrière en même temps que suscité la moquerie. Restera, à l'heure de l'annonce de sa retraite à 32 ans, huit victoires professionnelles et un podium d'un Grand Tour (Vuelta 2017). L'interdiction de courir de sa formation Gazprom-RusVelo par l'Union cycliste internationale (UCI) après l'invasion russe en Ukraine, l'aura décidé à raccrocher le vélo.

Ad

Ilnur Zakarin aura donc connu une carrière professionnelle d'une décennie. Repéré par Katusha, la grande équipe russe des années 2010, il y sera resté jusqu'en 2020, année de son départ pour CCC qui allait mettre la clé sous la porte douze mois plus tard avant un retour en Russie chez Gazprom-RusVelo. Ce dernier choix de carrière aura donc précipité la fin de carrière de celui qui s'occupera désormais du cyclisme à Chypre. Sa carrière fut celle d'un bon grimpeur, prometteur à certains égards puisque dès 2015, il décrochait deux succès d'importance.

Cyclisme Wiebes encore la plus forte : sa victoire au sprint dans la 3e étape IL Y A 5 HEURES

Le Tour de Romandie d'abord, sa plus belle victoire par étapes, devant, excusez du peu, Spilak mais surtout dans l'ordre, Froome, Pinot, Uran, Simon Yates, Majka, Quintana, Bardet et Nibali. Que du très beau monde. Quelques semaines plus tard, il remportait à Imola la 11e étape d'un Giro achevé à la 44e place. Vingt-cinquième du Tour de France l'année suivante, il avait pourtant dompté les terribles pourcentages du sublime barrage de Finhaut-Emosson en Suisse.

Ilnur Zakarin (Katusha) remporte la 17e étape du Tour de France 2016 Crédit: Eurosport

Ce fut là un déclic pour lui et les années 2017 et 2018 furent les meilleures de sa carrière avec un enchaînement d'une 5e place sur le Giro 2017, une 3e sur le Tour d'Espagne de la même année et un Top 10 (9e) sur le Tour de France l'année suivante. Une régularité à toute épreuve et une question : Zakarin aurait-il pu faire mieux ? La réponse est oui tant sa faiblesse en descente aura empoisonné sa carrière. Sur le Tour 2020, Nans Peters ne s'était d'ailleurs pas fait prier pour le reprendre dans la descente du Col de Peyresourde alors que le Russe avait fait la différence dans l'ascension. Sa dernière victoire restera la 13e étape du Tour d'Italie 2018, là aussi devant des stars (Landa, Caparaz, Roglic...). Au sommet, évidemment.

Critérium du Dauphiné Le profil de la 6e étape : Un sprint possible, mais surtout un ticket d'or pour les baroudeurs ? IL Y A 6 HEURES