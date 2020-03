Le GP E3 et Gand-Wevelgem annulés

Au mois de mars, le cyclisme avait déjà payé un lourd tribut au coronavirus, notamment en Italie, avec l'annulation des Strade Bianche, de Tirreno-Adriatico et surtout de Milan-Sanremo, le premier des cinq Monuments de la saison. C'est désormais un peu plus au nord, en Belgique, que les suppressions de course pleuvent. Jeudi, Ben Weyts, le ministre flamand des Sports, a annoncé l'annulation tous les événements sportifs jusqu'au 31 mars.

Conséquence de cette décision, cinq courses se retrouvent sur le carreau : Nokere Koerse (19 mars), Bredene Koksijde Classic (20 mars), les Trois Jours de la Panne (25 mars), le GP E3 (27 mars) et Gand-Wevelgem (29 mars). Pour l'heure, cela ne concerne que la Flandre mais il apparait probable que la Wallonie emboite le pas à sa voisine.

Tour des Flandres et Tour de Catalogne menacés

Le Tour des Flandres, prévu le 5 avril prochain, n'est pour l'heure pas concerné. Mais l'inquiétude grandit forcément au sujet du Ronde, véritable monument national en Belgique, dont l'annulation provoquerait un petit séisme en belgique, et tout particulièrement chez les Flamands.

En Espagne aussi, les annulations commencent. La Fédération a en effet annoncé ce jeudi l'annulation de toutes les épreuves nationales jusqu'au 22 mars. Une période qui ne comprend aucune course professionnelle mais qui s'arrête juste avant le Tour de Catalogne, censé débuter le 23 mars. Autant dire que celui-ci est sérieusement menacé...