Julian Alaphilippe a déjà son début d'année en tête. Le champion du monde en titre a prévu "un premier bloc" de courses dans sa saison 2021 jusqu'à la classique Liège-Bastogne-Liège, programmé fin avril. Le Français fera sa première apparition en course au Tour La Provence, du 11 au 14 février. "C'est super de porter le maillot arc-en-ciel en France", s'est réjoui Alaphilippe, mercredi, lors de la présentation virtuelle de son équipe Deceuninck à l'occasion du stage d'avant-saison en Espagne. "Le parcours me plaît bien, je suis très heureux de commencer ma saison par cette course. Mon premier objectif est d'être performant sur la première partie de saison jusqu'à Liège-Bastogne-Liège".