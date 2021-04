Vainqueur de La Flèche Brabançonne, deuxième sur l'Amstel Gold Race où Wout Van Aert l'a battu d'un rien, Tom Pidcock devait être l'une des énigmes de Liège-Bastogne-Liège, dimanche. On ne saura pas si le jeune britannique (21 ans) peut digérer l'énorme kilométrage de la Doyenne (259 km) et s'il pouvait peser dès sa première participation. En effet, le coureur d'Ineos a chuté mercredi sur La Flèche Wallonne et il est insuffisamment remis selon sa formation.

Ralenti sur chute, Pidcock a réintégré le peloton

Depuis le début de saison, et pour sa première année chez les professionnels après son passage en cyclo-cross, Pidcock impressionne. Son succès sur La Flèche Brabançonne en appelait d'autres mais il va falloir attendre un moment avant de le revoir sur route puisqu'il devrait débuter sa saison de VTT le weekend prochain en Suisse. La prochaine course de son programme sur route est le Tour d'Autriche, fin juin. Sur Liège-Bastogne-Liège, Ineos misera sur Michal Kwiatkowski, Adam Yates et Richard Carapaz.

Liège - Bastogne - Liège Feu vert pour UAE-Team Emirates : Pogacar et Hirschi seront là IL Y A 2 HEURES

Pourquoi la victoire d'Alaphilippe sur la Flèche ne change pas grand-chose pour Liège

Liège - Bastogne - Liège "La plus belle" : Gaudu, c'est maintenant IL Y A 3 HEURES