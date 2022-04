Une chute à 80 km/h pardonne rarement et Julian Alaphilippe a pu tristement le constater ce dimanche sur Liège-bastogne-Liège. Celui qui visait une première victoire sur la course qui le fait rêver depuis sa deuxième place en 2015, a vu ses ambitions êtres stoppées nettes à un peu moins de 60 kilomètres de l'arrivée. Pris dans une chute massive, il a fini dans le fossé et souffre selon la Quick-Step Alpha Vinyl de blessures aux côtes, à l'épaule et au poumon.

Dans le détail, le double champion du monde tricolore s'est fracturé deux côtes, ce qui a conduit à la perforation d'un poumon, ce qui explique pourquoi il ne pouvait plus respirer immédiatement après la chute, ainsi que son omoplate. A son chevet très rapidement après celle-ci, Romain Bardet a vu l'étendu des dégâts et a entendu son compatriote et ami lui dire qu'il ne pouvait "plus bouger". Le Français de la DSM a alors tenté d'appeler des secours pour qu'une intervention soit faite rapidement mais les secours étaient bloqués par des voitures et les nombreux coureurs pris dans l'incident.

Une grosse frayeur pour Alaphilippe

C'était un cauchemar" conscient" selon sa compagne Marion Rousse qui commentait le course pour France Télévisions. a d'ailleurs commenté Bardet . qui a eu très peur pour Alaphilippe. Celui-ci a finalement été pris en charge par une ambulance, "" selon sa compagne Marion Rousse qui commentait le course pour

Plus tard, VeloNews s'est fait le relais d'une source interne à la Quick-Step qui expliquait que le coureur passait des examens à l'hôpital. Après ceux-ci, Alaphilippe va rester en observation. Sa durée d'indisponibilité n'est pas connue et dépendra évidemment du degré des différentes fractures. Son prochain objectif n'est autre que le Tour de France qui s'élance le 1er juillet prochain du Danemark, dans un peu moins de dix semaines.

