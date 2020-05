SAISON 2020 - Il était attendu, le voilà enfin : l'Union cycliste internationale a publié ce mardi le calendrier de la fin de saison. Celle-ci reprendra le 1er août avec les Strade Bianche avant Milan-Sanremo la semaine suivante. Le Giro parti le 3 octobre et la Vuelta le 20. Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix se tiendront aussi en octobre.

La décision était initialement prévue le 29 avril. Mais l'UCI avait finalement décidé de dévoiler le nouveau calendrier de la saison 2020, perturbée par la pandémie de coronavirus, ce mardi. Peu avant 16h, celui-ci a été révélé par l'Union cycliste internationale. On connait désormais les dates des classiques : Milan-Sanremo le 8 août, Liège-Bastogne-Liège le 4 octobre, le Tour des Flandres le 18 octobre et le Paris-Roubaix le 25 octobre.

La saison 2020 avait été stoppée en mars, lorsque le Covid-19 s'est propagé à travers l'Europe. Le Paris-Nice est la dernière course à avoir été disputée à ce jour. Il faudra donc attendre le 1er août pour voir la saison redémarrer à l'occasion des Strade Bianche, initialement programmés le 9 mars. Une semaine plus tard, les regards seront de nouveau tournés vers l'Italie avec Milan-Sanremo. Puis du 12 au 16 août, place au Critérium du Dauphiné, en vue de la préparation du Tour de France, prévu du 29 août au 20 septembre.

Le Giro et la Vuelta se chevauchent

Le mois d'octobre sera très chargé. A la veille de Liège-Bastogne-Liège, le Tour d'Italie débutera. Le Giro est en effet programmé jusqu'au 25 octobre. Mais pourra-t-il rassembler les meilleurs coureurs ? Car cinq jours avant son arrivée, soit le 20 octobre, la 75e édition du Tour d'Espagne reprendra ses droits. Remportée par le Slovène Primoz Roglic en 2019, la Vuleta se terminera le 8 novembre.

Après la Flèche Wallone le 30 septembre, le mois d'octobre verra ainsi se succéder Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et le Tour de Lombardie (31 octobre). Durant cette période automnale, les conditions peuvent s'annoncer dantesques. Par ailleurs, seules Gand-Wevelgem (11 octobre) et À Travers la Flandre (14 octobre) serviront de préparation pour le Tour des Flandres. Le calendrier sera donc très serré. Mais c'était la solution pour sauver la saison 2020.

