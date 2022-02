La société organisatrice de l'épreuve (RCS) l'a annoncé vendredi. La prochaine édition de Milan-Sanremo, la première grande classique de la saison cycliste, reviendra le 19 mars au Turchino, le point le plus haut de son parcours, délaissé ces deux dernières années.

La 113e édition de la "classicissima" sera longue de 293 kilomètres et présentera un final inchangé avec la Cipressa et le Poggio, les deux dernières difficultés, avant l'arrivée habituelle sur la Via Roma. Le Turchino, dont le tunnel sommital est situé à 532 mètres d'altitude, précède juste avant la mi-course la plongée vers le littoral ligure. Contrairement à la tradition du départ donné devant le Château des Sforza, au coeur de la ville, le rassemblement est fixé cette fois au Vigorelli, le vélodrome historique de Milan.

