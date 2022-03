"La commission du matériel de l'UCI a approuvé l'utilisation des tiges de selle télescopiques dans les compétitions de cyclisme sur route en 2014", a rappelé la fédération internationale dans un communiqué au lendemain de la victoire de Matej Mohoric dans Milan-Sanremo, la première grande classique de la saison.

L'UCI a précisé toutefois que la tige télescopique, dans sa position la plus haute ou la plus basse, doit être conforme à la position autorisée par le réglement. Mohoric, qui a inventé une position allongée (en étant assis sur le cadre) interdite ensuite par l'UCI, a estimé samedi avoir pu prendre les devants dans le Poggio, la dernière descente du parcours, grâce à sa trouvaille adaptée du VTT afin de monter et descendre la selle tout en pédalant.

Ad

Le Slovène était le seul coureur du peloton à avoir un vélo équipé de ce dispositif, une petite poignée ronde installée sur le guidon et commandant un système hydraulique relié par des câbles dans le cadre à la tige de selle. Son intérêt principal consiste à abaisser le centre de gravité dans les descentes et permettre un pilotage plus précis dans les trajectoires. "Le cyclisme a changé à partir d'aujourd'hui", a assuré Mohoric après la course.

Milan - Sanremo Turgis, dauphin frustré mais sans regret IL Y A UN JOUR

Un Slovène qui en cache un autre : les temps forts de la victoire de Mohoric sur Milan-Sanremo

Milan - Sanremo Un Slovène qui en cache un autre : les temps forts de la victoire de Mohoric sur Milan-Sanremo IL Y A UN JOUR