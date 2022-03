Non, la Slovénie n’a pas seulement Tadej Pogacar et Primoz Roglic. Malgré les attaques de ses deux compatriotes, c’est finalement Matej Mohoric qui s’est imposé en solitaire pour remporter la 113e édition de Milan-Sanremo. Le Slovène a profité de la descente du Poggio pour s’isoler et prendre quelques secondes d’avance sur un maigre groupe de favoris qui n’a jamais su rentrer. Mohoric devient ainsi le premier Slovène à gagner la Primavera. Anthony Turgis (TotalEnergies) et Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) complètent le podium.

Turgis y a cru mais Mohoric a résisté pour un bonheur absolu : L'arrivée en vidéo

La Cipressa la plus rapide du siècle

Avant la course, Matej Mohoric avait annoncé la couleur : "Suivre dans les ascensions et attaquer dans la descente du Poggio". Chose promise, chose due. Comme finalement très souvent sur Milan-Sanremo, tout s’est joué après le sommet du Poggio, à moins de 6 kilomètres de l’arrivée. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir eu un scénario assez différent de l’habitude. Il est rare de voir l’échappée tenir jusqu’au pied du Poggio, qu’Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF) et Samuele Rivi (EOLO-Kometa), derniers rescapés, ont abordé en tête. Mais c’est surtout derrière que l’on a eu un scénario inédit.

Souvent un peu escamotée bien que révélatrice des forces en présence, la Cipressa a cette fois clairement joué son rôle de difficulté majeure de la Primavera. La formation UAE-Team Emirates y a imposé un tempo de folie, offrant l’ascension de la Cipressa la plus rapide du siècle et faisant exploser le peloton. Au sommet, ils n’étaient plus qu’une trentaine : exit Jakobsen et Pidcock notamment. Mais la grande majorité des sprinteurs étaient encore là pour jouer la gagne. Encore fallait-il tenir les offensives de Pogacar dans le Poggio.

La Slovénie, nouvelle reine des Monuments

Intenable, le Slovène a bien tenté à plusieurs reprises de s’isoler dans l’ultime ascension. Une fois, deux fois, trois fois le meilleur coureur de ce début de saison a essayé mais Pogacar n’avait pas ses jambes de Tirreno-Adriatico. C’est finalement sur l’attaque bien plus franche et prolongée de Soren Kragh Andersen (Team DSM) qui a fait céder les sprinteurs et provoquer une petite cassure. Mais tout est revenu au sommet. Le moment choisi par Matej Mohoric pour passer à l’offensive dans un numéro d’équilibriste aussi exceptionnel qu’à la limite de la chute. Même la moto n’allait pas assez vite pour le Slovène, qui a rapidement pris 6'' d’avance sur les favoris. Beaucoup trop pour que ça rentre.

Car Mohoric est aussi un excellent rouleur et il ne s’est jamais affaissé, pour résister au groupe de chasse, qui a fini par se regarder sous la flamme rouge, comme souvent dans ce genre de situation. En grande forme, Anthony Turgis a tenté le tout pour le tout à 700m de l’arrivée en sortant du groupe de favoris mais le Français a buté à quelques mètres du Slovène, qui s’offre la plus grande victoire de sa carrière. Il s’agit du troisième Monument pour la Slovénie sur les quatre derniers disputés et même le quatrième sur les 8 derniers. Mais cette fois, il n’est ni pour Pogacar, ni pour Roglic. La Slovénie compte une troisième étoile et elle se nomme Matej Mohoric.

