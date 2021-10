C'est l'heure de la doyenne des doyennes. Rendez-vous majeur de l'autre côté des Alpes et dans le calendrier, Milan-Turin s'annonce encore une fois très prometteur. La classique italienne sera à suivre en direct, en exclusivité et en intégralité sur Eurosport. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

Comment regarder Milan-Turin 2021 en direct vidéo ?

Milan-Turin 2021 sera à suivre en direct, en exclusivité et en intégralité sur l'application Eurosport et Eurosport.fr. Pour vous accompagner dans ce moment important de la fin de saison cycliste, vous retrouverez les commentaires de Guillaume Di Grazia et David Moncoutié, à partir de 15h.

Quel est le parcours de Milan-Turin 2021 ?

Si elle présentait un parcours et un profil idéaux pour les sprinteurs en 2020, l'édition 2021 de Milan-Turin devrait elle faire le bonheur des puncheurs et des grimpeurs. Exit l'arrivée à Stupinigi cette année, ce sont deux ascensions de Superga à vingt kilomètres d'intervalle qui feront office d'explication finale. Et nulle doute que la dernière montée de cinq kilomètres à 9% de moyenne vers Superga devrait offrir un sacré spectacle. De quoi faire le bonheur d'une grande partie de la starting list.

Qui sont les principaux engagés et les Français au départ de Milan-Turin 2021 ?

Dernière grande répétition avant le Tour de Lombardie, Milan-Turin 2021 accueillera un sacré plateau pour cette 102e édition.

Les grands favoris : C'est la reprise pour le champion du monde. Sacré à Louvain pour la deuxième fois consécutive il y a dix jours, Julian Alaphilippe disputera sa première course depuis son sacre. Mais le Français aura fort à faire face au duo slovène Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) et Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates). Les vainqueurs de la Vuelta et du Tour de France nourrissent beaucoup d'ambitions pour terminer la saison en beauté.

Les outsiders : Pour l'une de ses dernières sorties sous la tunique de la Deceuninck-QuickStep, João Almeida peut nourrir de belles ambitions sur ce Milan-Turin. Vainqueur du Tour de Sicile, Vincenzo Nibali voudra lui aussi clore le chapitre avec Trek-Segafredo de la plus belle des manières cette semaine. Quatrième de la Vuelta, Adam Yates sera déterminé à terminer en beauté sa saison avec INEOS Grenadiers. Aleksandr Vlasov, Alexey Lutsenko (Astana), Bauke Mollema (Trek - Segafredo), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Ben O'Connor (AG2R Citroën Team) et Sepp Kuss (Team Jumbo-Visma) font partie des coureurs à suivre de près.

Les Français à suivre : Vainqueur de la course en 2018, Thibaut Pinot retrouve peu à peu ses meilleures sensations et peut, lui aussi, prétendre à bien figurer sur la classique italienne. Même son de cloche pour ses coéquipiers David Gaudu et Bruno Armiral, également présents au départ. Parmi les autres Tricolores au départ, on devrait retrouver Warren Barguil, Maxime Bouet (Arkéa Samsic), Guillaume Martin, Victor Lafay, Rémy Rochas (Cofidis, Solutions Crédits), Clément Champoussin, Geoffrey Bouchard, Clément Berthet (AG2R Citroën Team) ou encore Romain Combaud (Team DSM).

Le palmarès des neuf dernières éditions de Milan-Turin

2020 : Arnaud Démare (FRA)

2019 : Michael Woods (CAN)

2018 : Thibaut Pinot (FRA)

2017 : Rigoberto Urán (COL)

2016 : Miguel Ángel López (COL)

2015 : Diego Rosa (ITA)

2014 : Giampaolo Caruso (ITA)

2013 : Diego Ulissi (ITA)

2012 : Alberto Contador (ESP)

