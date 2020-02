Ce sera le bronze pour Corentin Ermenault. Le Français a décroché la troisième place lors de la poursuite individuelle des Mondiaux de cyclisme sur piste, vendredi à Berlin.

Dans le match pour la troisième place, le Picard a nettement dominé l'Italien Jonathan Milan, battu de plus de trois secondes. Corentin Ermenault a bouclé la distance des 4 kilomètres en 4'09''921. En qualifications, le fils de l'ancien champion olympique Philippe Ermenault avait porté son record de France à 4'07''593. Il s'agit de la troisième médaille pour la France après l'argent et le bronze glanés par Quentin Lafargue et Michaël D'Almeida lors de l'épreuve du kilomètre, plus tôt vendredi soir.

Champion du monde du kilomètre en 2019, Quentin Lafargue n'a pas réussi à conserver son titre vendredi aux mondiaux de cyclisme sur piste de Berlin, mais il se pare tout de même d'argent devant son compatriote Michaël D'Almeida. La victoire revient au Néerlandais Sam Ligtlee, 22 ans, auteur d'un temps de 59,495 secondes, qui apporte à son pays sa quatrième médaille d'or en deux jours.