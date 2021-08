C’était pressenti depuis quelques jours, c’est désormais officiel : les championnats du monde 2021 de cyclisme du piste, prévus du 20 au 24 octobre prochain, auront finalement lieu en France, à Roubaix, au Vélodrome Jean-Stablinski. L’Union Internationale de Cyclisme a officialisé la nouvelle, annoncée il y a quelques jours par nos confrères de La Voix du Nord, ce lundi dans un communiqué.

La compétition devait initialement avoir lieu à Achgabat, la capitale du Turkménistan. Mais l’épidémie de Covid-19 et les restrictions qu’elle engendre a forcé les organisateurs turkmènes à renoncer à succéder à Berlin, qui avait organisé la dernière édition en 2020, avant que la pandémie ne fasse irruption.

C’est donc finalement au "Stab" que ce tiendra l’autre temps fort de l’année pour les pistards : "Je voudrais féliciter le comité d’organisation de Roubaix, la Fédération Française de Cyclisme et son président Michel Callot pour la qualité de leur dossier de candidature", a réagi le président de l’UCI David Lappartient. "Je suis sûr que le magnifique Vélodrome Jean-Stablinski mettra en valeur un évènement exceptionnel", a-t-il également ajouté.

"Cet évènement international majeur, tenu dans une région à la forte tradition cycliste, sera le prélude d’une année 2022 qui verra la France organiser trois championnats du monde de cyclisme : de BMX à Nantes, de VTTT à Les Gets et de cyclisme sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines", s'est de son côté réjouit Callot, dans ce communiqué. Rendez-vous donc dans deux mois à Roubaix où Benjamin Thomas, Sébastien Vigier et consort tenteront de briller devant leur public.

