Il est toujours saisissant d’observer le fossé qui sépare les attentes suscitées par Julian Alaphilippe et la tranquillité que le numéro un français affiche en marge des courses. Le Mondial du Yorkshire, dont il est l’un des favoris évidents, en offre une nouvelle illustration : "C'est mon état d'esprit en ce moment : détendu et sans aucune pression malgré ce qu'on peut imaginer avec le Mondial qui arrive très bientôt." Depuis le Canada, où il disputait le diptyque des Grands Prix de Québec et Montréal, Alaf’ complétait son couplet de quelques vers très classiques : "C'est que du bonus même si bien sûr je suis toujours attiré par la victoire. Je cours et je me prépare pour gagner."

Julian Alaphilippe connaît bien la notion de bonus : il l’évoque et court après toute l’année, évacuant la pression et empilant les succès comme aucun autre Français au XXIe siècle. Depuis ses victoires en janvier sur la Vuelta a San Juan jusqu'au Yorkshire, cette saison entière, la plus belle de sa carrière puisque le vainqueur de Sanremo se surpasse chaque année, a ainsi été placée sous le signe du "bonus".

Pendant le seul Tour de France, il a prononcé le mot des dizaines de fois :

La Planche-des-Belles-Filles, après son coup de force à Épernay ? "Je risque de couiner un peu. Ce sera du bonus…"

Après la bordure d’Albi, qui renforçait le leadership repris à Saint-Étienne ? "J’ai toujours les mêmes idées dans la tête, ce n’est que du bonus maintenant."

Avant le chrono de Pau, qu’il allait remporter ? "Je vais donner le maximum et ce ne sera que du bonus."

Et quand il cédait du temps sur l’ascension de Prat d’Albis ? "Je le répète, ce n'est que du bonus pour moi, c'est une journée de plus en jaune."

Le lendemain, en conférence de presse, il ironisait sur le manque de variété de ses échanges avec les journalistes, après avoir fait cette nouvelle "confession" : "Ce n’est que du bonus depuis un petit moment, mais j’ai envie que ça continue donc je donnerai tout jusqu’à la fin."

Julian Alaphilippe | Deutschland-Tour 2019Getty Images

Le bonus... et le plaisir dans le viseur

Invité à s’exprimer matin et soir pendant ses deux semaines en jaune, Alaphilippe vivait alors un rêve dont on ne savait pas quand il se réveillerait. Mais le numéro deux mondial applique cette même logique aux épreuves d’un jour qui font le sel de sa saison. Son premier objectif d’un printemps brillant était de remporter les Strade Bianche, sans se projeter sur la suite, disait-il. Là, il a ressenti la pression. Alors, après son succès à Sienne, on connaît la rengaine, le reste était naturellement du "bonus", à commencer par les victoires à Tirreno et surtout Milan-Sanremo. "Je suis super content, je rentre chez moi demain, avant de reprendre la compétition sur le Tour du Pays Basque", savourait-il après son succès sur la Via Roma. "Ce ne sera que du bonus."

Les succès libèrent ainsi Alaphilippe. Pour son plus grand plaisir et celui de ses fans de plus en plus nombreux. "Sur les Ardennaises, j’ai pris du plaisir à courir comme j’aimais", constatait-il au moment de faire le bilan de son printemps dans Le Berry Républicain. "J’avais déjà gagné beaucoup mais on m’attendait encore. J’ai choisi de me dire que ce n'était que du bonus, donc je me suis fait plaisir en attaquant de loin sur l’Amstel par exemple. En étant acteur de la course et en étant à l’offensive."

Dans les environs de Valkenburg, Alaphilippe s’était finalement incliné de peu face au retour tonitruant de Mathieu van der Poel. Avant de mettre dans le mille sur la Flèche wallonne trois jours plus tard. À Liège, au bout de ce long printemps de succès, il n’avait plus les forces pour aller chercher un deuxième Monument. Tant pis, le chef de meute du Wolfpack pouvait quand même rentrer à la maison l’esprit tranquille : "Milan-San Remo, la Flèche, les Strade Bianche... Qui aurait rêvé mieux ? Franchement, je n'ai aucun regret."

Vidéo - Fritsch : "Alaphilippe a les pleins pouvoirs ? Tant mieux !" 05:02

Les regrets dans le rétro

Dans la spirale de succès engagée par "Loulou", il y a peu de place pour les pensées négatives. Les victoires passées nourrissent les succès à venir, et les rares frustrations ne sont pas de nature à supplanter le reste. Avec douze succès cette saison au compteur et un statut d’étoile de la Petite Reine qui a encore pris de l’ampleur, il est le leader absolu de l’équipe de France pour sa troisième participation aux Mondiaux, un an après sa 8e place à Innsbruck et deux ans après un premier top 10 à Bergen.

En Norvège, on le pensait lancé vers un succès que le cyclisme français attend depuis 1997 et la victoire de Laurent Brochard à Saint-Sébastien. Même lui s’est vu décrocher cet immense "bonus", comme il nous l’expliquait quelques semaines plus tard, tout en évacuant la déception : "Bien sûr, j'y croyais. J'étais là-bas pour ça. Et quand j'ai attaqué, il fallait y croire, sinon on ne fait rien, on reste dans le peloton. Je savais que je n'étais pas le plus rapide en cas d'arrivée groupée et finalement c'est arrivé un groupe de beaucoup coureurs rapides. C'est ce qui me donne encore plus le sentiment de ne pas avoir de regrets."

C’était il y a seulement deux ans. Julian Alaphilippe s’attirait une réputation (bien trop hâtive) de coureur qui tourne autour des plus grands succès sans la mettre au fond. Ce printemps et cet été, le Français a prouvé qu'il n'en était rien. Et il a encore l’occasion de briller cet automne : "Ça n'a pas été facile de remettre en route après le Tour mais ce qui m'a vraiment motivé c'est d'avoir le Championnat du monde dans un coin de ma tête et le Tour de Lombardie. Ce sont mes deux gros derniers objectifs de l'année... mais ce sera vraiment que du bonus."