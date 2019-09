Pedersen, quelle sensation !

Fou, jusqu'au bout. La course en ligne des Mondiaux, disputée dans des conditions démentielles, a sacré Mads Pedersen ce dimanche à Harrogate. Le Danois de 23 ans a devancé l'Italien Matteo Trentin au sprint, alors que ce dernier abordait la dernière ligne droite avec une immense pancarte. Quelques minutes plus tôt, c'est le grand favori de l'épreuve, Mathieu van der Poel, qui avait craqué à la surprise générale. Le Suisse Stefan Küng, resté à l'avant pendant 67 bornes, a pris la troisième place de cette course riche en rebondissements. Tony Gallopin (23e) a signé le meilleur résultat d'une équipe de France qui avait tout misé sur Julian Alaphilippe (28e).

Plus d'infos à suivre...