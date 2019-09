Les Pays-Bas ont ouvert le palmarès du contre-la-montre relais mixte dans les Mondiaux de cyclisme sur route, dimanche, dans le Yorkshire. L'équipe néerlandaise, qui était favorite au départ, a dominé à Harrogate (Angleterre) cette nouvelle épreuve disputée par trois hommes pour le premier tour de circuit, puis trois femmes dans le second tour.

Les Pays-Bas ont battu l'Allemagne, deuxième à 22 secondes après les 28 kilomètres, et la Grande-Bretagne, troisième à 51 secondes. L'équipe victorieuse était composée de Koen Bouwman, Bauke Mollema et Jos van Emden pour les messieurs, Lucinda Brand, Riejanne Markus et Amy Pieters pour les dames. La France (Armirail, Cousin, Seigle, Biannic, Demay, Eraud) s'est classée cinquième, un rang conforme aux prévisions.