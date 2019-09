Trek recrute les deux champions du monde juniors

Les deux champions du monde juniors, l'italien Antonio Tiberi (contre-la-montre) et l'Américain Quinn Simmons (course en ligne), ont été engagés dans l'équipe Trek, a annoncé jeudi soir la formation américaine qui évolue en WorldTour.

Tiberi, vainqueur lundi du chrono, et Simmons, dominateur jeudi dans la course en ligne qu'il a remportée après avoir attaqué à 33 kilomètres de l'arrivée à Harrogate (Angleterre), ont signé des contrats de deux ans. "Dans ces deux prochaines années, j'espère apprendre le plus possible et faire de grands progrès dans l'objectif de gagner un jour Paris-Roubaix", a déclaré Simmons, qui va s'installer en Belgique.

Tiberi, 18 ans lui aussi, courra l'an prochain au niveau espoirs (moins de 23 ans) dans la formation Colpack avant d'intégrer le groupe Trek en 2021. "Mes objectifs à l'avenir sont de courir les grands Tours où je pourrai apprendre auprès de (Vincenzo) Nibali et d'autres grands coureurs", a réagi le jeune Italien. Trek, par la voix de son manager général Luca Guercilena, a précisé avoir suivi les deux coureurs "bien avant les championnats du monde" qui ont lieu cette semaine dans le Yorkshire.