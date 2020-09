La Néerlandaise, qui est âgée de 30 ans, est la première à réaliser ce doublé la même année depuis la Française Jeannie Longo en 1995. Championne olympique en titre, van der Breggen a dominé la course et a gagné avec près d'une minute et demie d'avance sur sa compatriote Annemiek van Vleuten, victorieuse l'an dernier, et sur l'Italienne Elisa Longo Borghini, au terme des 143 kilomètres.