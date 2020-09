Aux côtés d'Alaphilippe et Pinot, Thomas Voeckler a retenu des coureurs qui se font actuellement remarquer sur les routes du Tour, notamment Nans Peters, vainqueur à Loudenvielle mais aussi Guillaume Martin, aux portes du top 10, Pierre Rolland, souvent à l'avant, et Warren Barguil, précieux aux côtés de Nairo Quintana. A Imola, sur un parcours qui plaira aux puncheurs, l'équipe de France devrait être unie autour de Julian Alaphilippe. Pour le chrono, Thomas Voeckler fera confiance à Rémi Cavagna, récent médaillé d'argent aux championnats d'Europe, et Benjamin Thomas.