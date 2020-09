C'est finalement la candidature italienne qui a raflé la mise. Ce mercredi, l'UCI a annoncé que les prochains Championnats du monde sur route auront lieu à Imola, autour du circuit automobile. Initialement, la compétition devait se dérouler à Aigle-Martigny (Suisse), avant d'être finalement annulé en raison des restrictions liées la pandémie de Covid-19. Ces restrictions ont également contraint l'organisateur à limiter les compétitions aux contre-la-montre et courses sur route dans la catégorie élite messieurs et dames, pour lesquelles "la majorité des sportifs de haut niveau sont déjà en Europe, ce qui n'est pas le cas des plus jeunes (juniors et espoirs)", selon l'UCI.