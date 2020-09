Il n'y avait aucun mystère sur sa présence et sur son rôle : Julian Alaphilippe sera bien le leader des huit Français qui disputeront la course en ligne des championnats du monde à Imola (27 septembre). En l'absence de Thibaut Pinot, toujours en délicatesse avec son dos, c'est Guillaume Martin qui occupera un rôle de leader de rechange comme l'a révélé Thomas Voeckler sur France 2. Warren Barguil et Pierre Rolland seront remplaçants.