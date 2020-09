"La blessure de Mollema nous prive d'un coureur qui aurait eu une belle carte à jouer sur ce parcours", a regretté Koos Moerenhout. "Il aurait été notre co-leader avec Dumoulin. Tom sera toujours notre atout majeur, mais l'absence forcée de Mollema va nous obliger à revoir notre tactique, à appréhender cette course de manière plus ouverte. Les autres coureurs que j'ai sélectionnés sont tous en forme en ce moment et sur ce Mondial --qui n'est quasiment jamais plat--, j'espère qu'ils sauront tirer leur épingle du jeu", a ajouté le sélectionneur.