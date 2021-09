Julian Alaphilippe et Valentin Madouas. Sur les neuf coureurs qui ont mené l'équipe de France au titre mondial en 2020, seuls deux seront de la partie dimanche dans les Flandres pour la défense, ou plutôt la reconquête du maillot arc-en-ciel. Avec un parcours taillé pour les coureurs de classiques, Thomas Voeckler, le sélectionneur national, avait l'embarras du choix. Il a choisi deux coureurs qui pourraient bien faire office de leaders de rechange avec Florian Sénéchal et Benoît Cosnefroy et une armée d'équipiers très costauds avec Christophe Laporte, Arnaud Démare, Rémi Cavagna, Clément Russo, Anthony Turgis et donc Valentin Madouas.

Sur le parcours autour de Louvain, sur un tracé mêlant côtes pavées et bitumées, Alaphilippe sera la carte maîtresse des Bleus. Comme en 2020, il aura donc autour de lui une équipe solide mais cette fois il se pourrait bien que Voeckler opte pour une stratégie un peu différente. Des coureurs comme Sénéchal, récent vainqueur de la Primus Classic, ou encore Benoît Cosnefroy (3e des championnats d'Europe et vainqueur de la Bretagne Classic) et pourquoi pas Christophe Laporte, Arnaud Démare et même Anthony Turgis ont les qualités pour briller dans une course de mouvement déclenchée loin de l'arrivée. Si l'équipe de France ne veut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier ou si elle veut éviter d'avoir à gérer le poids de la course, elle en a les moyens.

Mondiaux sur route Van der Poel sera bien aux Mondiaux IL Y A 20 HEURES

Reste que sur une distance aussi longue que celle de dimanche (268 km), Alaphilippe reste bien la meilleure arme du clan bleu. Vainqueur l'an dernier sur un tracé très différent, le Français de la Deceuninck a montré qu'il savait aussi se jouer des côtes pavées. La question pour lui sera de savoir s'il est capable de lâcher un Wout Van Aert en très grande forme et plus rapide au sprint. C'est dans cette optique que l'équipe de France pourrait décider de jouer la carte du nombre face au grandissime favori.

Souvenirs, clés de la course et favoris : Wiggins décrypte les Mondiaux

Mondiaux sur route "Van der Poel et Van Aert vont sûrement se faire la guerre jusqu’au dernier moment" IL Y A UN JOUR