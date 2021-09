Wout Van Aert et Remco Evenepoel emmèneront l'équipe de Belgique lors des championnats du monde sur route le 26 septembre, à domicile à Louvain, selon la liste communiquée lundi par le sélectionneur Sven Vanthourenhout.

La Belgique alignera Wout Van Aert en leader, avec Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Tim Declercq, Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Jasper Stuyven et Dylan Teuns. Philippe Gilbert, dernier champion du monde belge à avoir été sacré il y a neuf ans, et Greg Van Avermaet, ancien champion olympique, sont les deux grands absents de la sélection. Ils figurent dans la liste de réserve avec Tim Merlier, Gianni Vermeersch et Tim Wellens.

Les Mondiaux 2021 de cyclisme se tiendront du 19 au 26 septembre en Belgique. L'épreuve en ligne élites messieurs se disputera le dimanche 26 septembre sur 268,3 km entre Anvers et Louvain.

Mondiaux sur route Mondiaux 2021 en Flandres : le parcours dévoilé 15/06/2021 À 20:31

Tour d'Espagne Roglic de A à Z, le frisson Valverde, l'envol de Bardet : ces moments qui ont fait la 76e Vuelta IL Y A 3 HEURES