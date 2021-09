Il sera bien là au rendez-vous. Reste à savoir dans quelles conditions et s'il peut vraiment défendre ses chances. Mais Mathieu van der Poel va s'aligner sur la course en ligne des Mondiaux, l'un de ses deux derniers objectifs de l'année avec Paris-Roubaix. "Mathieu n'a pas eu la préparation idéale pour ces Mondiaux, mais il donne une dimension supplémentaire à notre équipe, cela augmente nos chances de succès qu'il participe", s'est félicité Koos Moerenhout, le sélectionneur néerlandais.

Mondiaux sur route "Van der Poel et Van Aert vont sûrement se faire la guerre jusqu’au dernier moment" IL Y A 4 HEURES

La présence de Mathieu van der Poel n'a évidemment rien d'anodine. Mais pourra-t-il lutter avec Julian Alaphilippe ou encore Wout van Aert pour le maillot arc-en-ciel ? Ce n'est pas gagné. Depuis sa chute aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sur l'épreuve de VTT, le vainqueur des Strade Bianche cette année, qui a également porté le maillot jaune du Tour de France où il a remporté une étape, souffre du dos. "Il n'est peut-être pas le grand favori en raison de ses problèmes physiques, mais il sera certainement un coureur à surveiller", prévient Koos Moerenhout.

Si sa préparation n'a pas été celle dont il rêvait tout comme sa saison d'ailleurs, ces derniers jours lui ont permis de se rassurer sur son état. Pour sa rentrée le 12 septembre, le petit-fils de Raymond Poulidor s'est imposé sur l'Anvers Port Epic. Et depuis, il a pu encore se tester lors de la Primus Classic (8e) samedi aux côtés de Julian Alaphilippe et la Flèche de Gooik (46e) dimanche. "Mon dos n'est toujours pas à 100 % mais cela va dans la bonne direction. Cela se présente de mieux en mieux", a-t-il déclaré dimanche soir. De quoi arriver en Flandre un peu plus serein. Et avec des ambitions ?

Mondiaux sur route Van Dijk, un titre et un bonheur innatendu : "Je ne pensais que ça me toucherait autant" IL Y A 6 HEURES