Il n’y a donc toujours pas de champion du monde belge de contre-la-montre. Devant les siens, Wout van Aert se voyait pourtant bien endosser le costume de pionnier, ce dimanche, et s’ouvrir la possibilité d’un doublé inédit dans l’histoire des Mondiaux messieurs, sept jours avant la course en ligne. L’histoire aurait été belle, tout le monde en rêvait outre-Quiévrain, où la passion pour le cyclisme ne s’est pas démentie en jour de lancement des Championnats du monde de Louvain, les premiers en Belgique depuis 19 ans.

Les supporters formaient de chaque côté de la chaussée un couloir étroit pour le passage des coureurs. Et certains ne reculaient devant rien pour favoriser leurs desseins patriotiques, pas même d’implorer Filippo Ganna, bourreau en marche des cœurs, à ralentir son allure.

Mais on a connu plus conciliant que l’Italien, qui a bouclé finalement les 43,3 kilomètres du parcours à plus de 54km/h de moyenne. Avec cinq secondes d'avance sur Wout van Aert, qui comptait pourtant sept secondes de marge au 1er inter et encore 84 centièmes à 10km du terme. L’ultra-polyvalent de la Jumbo-Visma se retrouve donc argenté dans l’effort solitaire, encore frustré par le colosse du Piémont, qui l’avait battu l’an passé sur une marge qui ne laissait alors que peu de place à la frustration (26 secondes).

"C'est encore une médaille d'argent, une de plus !"

"Je me suis senti très bien pendant la course, mais je suis un peu déçu du résultat, a-t-il confessé à la RTBF. Deuxième, avec si peu de retard sur le vainqueur, c'est un peu dommage. C'est encore une médaille d'argent, une de plus !” En grand championnat, il s’agit de sa quatrième 2e place en l’espace d’un an, Van Aert ayant terminé 2e du chrono et de la course en ligne des Mondiaux 2020 et 2e de la course en ligne olympique cet été. Une collection "poulidoresque" à laquelle on ajouterait volontiers la 2e place du Tour des Flandres 2020, le véritable championnat du monde cycliste, comme tout flandrien le sait.

Mais sur le podium, au moment de saluer ses supporters, ses bras levés incitaient plus à l'optimisme qu'à autre chose. Van Aert est en effet davantage apparu comme un futur médaillé d'or, plus qu'un coureur incapable d'être à la hauteur des espérances placées en lui. D’une part, parce qu’il se sentait “au top” dimanche et donc pas en capacité de donner plus. De l’autre, parce qu’en face, c’était Ganna, "un gars plus fort et plus spécialiste", la référence absolue de l’exercice chronométré même si le Transalpin avait été battu aux JO (5e) et aux Europe (2e) : “Les chronos plats le favorisent, car son aérodynamisme est vraiment incroyable, juge Van Aert. Alors, arriver à 5 secondes, c’est vraiment très bon pour moi.”

Si l’issue du combat ne lui pas été favorable, celui-ci a surtout eu pour effet de renforcer davantage son costume de grand favori de la course en ligne. “Les jambes sont là” et c’est ici bien l’essentiel pour le récent vainqueur du Tour de Grande-Bretagne. Troisième, son compatriote Remco Evenepoel lui a concédé 38", soit deux secondes de mieux que Kasper Asgreen, tous les autres étant au-delà de la minute. Des écarts qui traduisent bien la marge que semble posséder le Belge sur le reste du monde, en ce moment. “L'équipe est à un niveau extraordinaire, et les supporters ici en Belgique sont incroyables, on l'a vu aujourd'hui, se gargarise Van Aert. On a beaucoup d'avantages pour la semaine prochaine, vivement dimanche prochain !”

