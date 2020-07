La fin d'une ère, assurément. Ce jeudi, l’équipe Ineos a officialisé la fin de sa collaboration avec Christopher Froome en fin de saison. Le Britannique de 35 ans ne sera pas prolongé au terme de son contrat. Arrivé en 2010 dans l’écurie Sky, devenue Ineos, le "Kenyan Blanc" aura raflé quatre Tours de France (2013, 2015, 2016 et 2017), deux Vuelta (2011 et 2017) et un Giro (2018).

Un dernier Tour et puis s’en va. Ineos a officiellement annoncé jeudi qu’elle ne renouvellerait pas le contrat de Christopher Froome à la fin de la saison 2020. Alors que les rumeurs sur la fin de l’aventure entre les deux parties circulaient depuis plusieurs mois, c’est désormais sûr : le" Kényan blanc" courra donc sous d’autres cieux la saison prochaine. En attendant, à 35 ans, le quadruple vainqueur du Tour participera à une dernière Grande Boucle à la fin de l’été avec la formation britannique. C’est la fin de dix ans de collaboration.

"C’est un grand champion et nous avons partagé des moments mémorables ces dernières années, mais je crois que c’est la bonne décision pour l’équipe et pour Chris. Vu ses accomplissements dans le cyclisme, Chris a envie, et c’est compréhensible, d’exercer seul le rôle de leader d’équipe dans le prochain chapitre de sa carrière, ce que nous ne pouvons pas lui garantir à ce stade", a expliqué Dave Brailsford, le manager du Team Ineos, anciennement Sky, dans un communiqué. C’est donc bien la cohabitation potentiellement difficile des ambitions au sein de l’équipe qui a été à l’origine de la séparation.

