Un contre-la-montre de 25 kilomètres, placé en milieu de semaine, redistribuera les cartes de la prochaine édition de Paris-Nice qui s'élancera le 10 mars de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Les organisateurs qui ont présenté mercredi à Versailles le parcours de la 77e édition sont revenus à un "chrono" individuel conséquent pour une course d'une semaine, d'une distance équivalente à celle du contre-la-montre de Pau en juillet prochain dans le Tour de France. Il sera couru le 14 mars à Barbentane, près des Alpilles, au sud d'Avignon.

Les grimpeurs disposeront en revanche d'une arrivée au sommet du col du Turini, le 16 mars, à la veille de l'arrivée. Cette fois, la ligne sera placée au col de Turini, une montée historique du rallye de Monte-Carlo, après une ascension de 14,9 kilomètres à 7,3% de pente moyenne.

23 équipes exceptionnellement au départ

Vingt-trois équipes (de sept coureurs) seront en lice. Outre les 18 formations WorldTour qualifiées d'office, les équipes invitées sont les cinq formations françaises de deuxième division (Arkea-Samsic, Cofidis, Delko Marseille, Direct Energie, Vital Concept). Une volonté d'ASO d'offrir de la visibilité et des possibilités de briller à ces équipes, largement renforcées cet hiver (André Greipel chez Arkéa-Samsic, Niki Terpstra chez Direct Energie, Pierre Rolland et Arthur Vichot chez Vital Concept) sur une course de premier plan.

Parmi les prétendants aux grands tours, le Britannique Simon Yates, les Colombiens Nairo Quintana et Miguel Angel Lopez, le Français Romain Bardet figurent en tête de liste.

Le parcours du Paris-Nice 2019 :

10 mars: 1re étape Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) - Saint-Germain-en-Laye, 138,5 km

11 mars: 2e étape Les Bréviaires (Yvelines) - Bellegarde (Loiret), 163,5 km

12 mars: 3e étape Cepoy (Loiret) - Moulins / Yzeure (Allier), 200 km

13 mars: 4e étape Vichy (Allier) - Pélussin (Loire), 210,5 km

14 mars: 5e étape Barbentane (Bouches-du-Rhône) - Barbentane, 25,5 km (contre-la-montre individuel)

15 mars: 6e étape Peynier (Bouches-du-Rhône) - Brignoles (Var), 176,5 km

16 mars: 7e étape Nice - col de Turini (Alpes-Maritimes), 181,5 km

17 mars: 8e étape Nice - Nice, 110 km

(Avec AFP)